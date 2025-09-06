Marmaris Açıklarında 35 GÖÇMEN Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’da düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Marmaris açıklarında, 4 Eylül’de saat 07.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunun arızalanarak sürüklendiği ve yardım talep edildiği belirtildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN SAYISI

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 20’si çocuk olmak üzere toplam 35 kaçak göçmeni bota alarak kurtarıyor. Göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.

Gözaltına alınan 6 organizatör şüphelisi, gerekli süreçlerin ardından adliyeye sevk edilecek.