Marmaris’Te Hijyen Sorunu Yükseliyor

MARMARİS’TE HİJYEN SKANDALI

Turkuaz denizi ve doğal güzellikleriyle tanınan Marmaris, bu kez hijyenle ilgili bir skandal nedeniyle gündemde. Son dönemde CHP’li belediyenin yönetimindeki alanlarda temizlik çalışmaları yetersiz kalınca, vatandaşlar durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Ancak yapılan bu paylaşımlar bir çözüm sunmadı.

Yerli ve yabancı turistler, temizlik eksikliğinin olduğu ortak tuvaletleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek Marmaris Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Yapılan eleştirilere rağmen, hijyen koşulları henüz iyileştirilmedi.

TURİSTLER KAÇIŞ EDİYOR

Mavi bayraklı halk plajındaki tuvaletin hijyeninin yetersiz olmasının yanı sıra, çevresinin bakımsız durumu ve bırakılan ışıklandırma kabloları da dikkat çekti. Marmaris Belediyesi’nin bu konudaki ilgisizliği, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilçeden uzaklaşmasına neden oluyor.

DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR

Her gün çok sayıda ziyaretçi çeken Mavi bayraklı plajdaki ortak tuvaletlerin durumu, halk tarafından dile getirilmesine rağmen hala iyileştirilmedi. Marmarisli vatandaşlar, belediyeden ivedilikle bakım ve onarımın yapılmasını talep ediyor.