Mart Ayında 35 Yılın En Düşüğü!

MART AYI YAĞIŞLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye genelindeki mart ayı yağışları normali ve geçen yılın mart ayı yağışlarından düşük seviyede gerçekleşiyor. 1991-2020 yıllarını kapsayan normal yağış miktarı 61,2 mm olarak belirlenirken, 2024 yılı mart ayında bu rakam 69,5 mm iken, 2025 yılı mart ayında yalnızca 28,8 mm olarak kaydedildi. Bu durumda, yağışların normaline göre yüzde 53, geçtiğimiz yılın mart ayı yağışına göre de yüzde 59 oranında azalma meydana geldi. Böylece mart ayı yağışları, son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.

BÖLGELERDE FARKLI YAĞIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ GÖZLENİYOR

Mart ayında, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak gibi birçok şehirde yağışlar, normallerine göre yüzde 80’den fazla azalma gösterdi. Bununla birlikte, Erzincan ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde ise yüzde 40’ın üzerinde bir artış görüldü. Tüm bölgeler normalleri ile geçen yıl yağışlarının altında yağış aldı ve Ege Bölgesi’nde en fazla azalma yüzde 79 ile gerçekleşti. Ege Bölgesi’nde ayrıca 65 mm, Marmara Bölgesi’nde 39 mm, İç Anadolu Bölgesi’nde 35 mm ile Karadeniz Bölgesi’nde son 32 yılın en düşük yağış miktarları kaydedildi.

ANKARA’DA EN AZ YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

İl genelindeki yağışlarda, en düşük yağış miktarı 5,1 mm ile Ankara’da gözlemlenirken, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa’da kaydedildi. Buna karşın, en fazla yağış 89,2 mm ile Tunceli’de gerçekleşti ve normaline göre en fazla artış da yüzde 35 ile Erzincan’da yaşandı. Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale gibi birçok ilde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildi.

YAĞIŞ GÜNLERİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde mart ayı süresince ortalama 6,4 gün yağış görüldü. 1991-2020 yıllarındaki normali 11,3 gün iken, yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun gibi bazı bölgelerde 15-20 gün arasında değişti. Ancak İzmir, Manisa, Uşak gibi yerlerde bu süre 1 güne kadar düştü.

MARMARA BÖLGESİ’NDE CİDDİ AZALMA MEYDANA GELDİ

Marmara Bölgesi’nde mart ayı yağışı 25,7 mm olarak kaydedilirken, bu miktar normali olan 66,1 mm’nin altında kaldı ve geçen yılın mart ayı yağışlarına göre yüzde 59 azalma yaşandı. Ege Bölgesi’nde yağış miktarı 13,7 mm, Akdeniz Bölgesi’nde ise 21,4 mm olarak kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi’ndeki yağış 16,2 mm olurken, Karadeniz Bölgesi’nde 38,5 mm yağış görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağışı ise 45,9 mm olarak belirlenirken, bu dönemde Türkiye’nin birçok bölgesinde normallere göre kayda değer azalmalar gözlemlendi.