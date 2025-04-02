Mart Enflasyonu Ve Kira Artışı Ne Zaman?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Mart ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, Nisan ayı kira artış oranı da belirginleşecek. TÜFE verilerine dayanarak hesaplanan bu oran, yeni dönem kira bedelini etkileyecek olan kiracıların sözleşme yenileme süreçlerini etkiliyor. Peki, Mart ayı enflasyon verileri ne zaman kamuoyuna sunulacak ve ekonomistler neler bekliyor? İşte bu konuda detaylar:

AÇIKLAMA TARİHİ KRİTİK

TÜİK’in resmi takvimine göre, Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Bu tarih, hem kiracılar hem de ev sahipleri için oldukça önemli bir olanak sağlıyor. AA Finans’ın düzenlediği ve 19 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde, Mart ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri ise yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 arasında değişim gösteriyor.

Bu beklentiler doğrultusunda, Mart ayı enflasyonunun yüzde 2,87 olarak gerçekleşmesi durumunda, yıllık enflasyonun bir önceki ay olan yüzde 39,05’ten yüzde 38,66’ya düşeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi de Mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 şeklinde kaydedildi. Hatırlatmak gerekirse, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 2,27 oranında bir artış göstermişti.

KİRA ARTIŞ ORANLARI BELİRLENİYOR

3 Nisan’da açıklanacak olan Mart ayı enflasyon verileri, ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans sağlamanın yanı sıra, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin Nisan ayı kira artış oranlarını belirleyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, TÜİK’in açıklayacağı resmi rakamları büyük bir merakla bekliyor.