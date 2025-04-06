“Mart’ta Öldü, Temmuz’da Dirildi!”

İSTANBUL’DA FİLM GİBİ OLAY: ÖLDÜ SANILAN ADAM 5 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da yaşanan inanılmaz bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Sokakta yaşayan 60 yaşındaki Erol T., geçen yıl 17 Şubat’ta çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis aracında bulunan emniyet görevlilerine kolonya içtiğini söyleyen Erol T., bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Savcılık, olayı alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçirdi ve soruşturma başlattı. Karakola, Erol T.’nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gönderildi.

AĞABEYİ CESEDİ TEŞHİS ETTİ, CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Erol T., tedavisinin ardından sokaklara geri döndü ancak yakınlarına öldüğü bilgisi verildi. Ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu’na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı çıkarken, Erol T.’nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

5 AY SONRA ŞOK EDEN GELİŞME: EROL T. HAYATTAYDI

Cenazeden tam 5 ay sonra Erol T.’nin ailesini şok eden bir gelişme yaşandı. Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte içki soruşturması kapsamında ifade vermek için Kadıköy’deki Hasanpaşa Polis Merkezi’ne gitti. Erol T., “Kurbağalıdere’de içki içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim.” dedi.

SAVCI AĞABEYİ ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılık, Erol T.’nin ağabeyi Erdoğan T. ile iletişime geçti. Ağabey, Adli Tıp Kurumu’nda kardeşini teşhis ettiğini söyledi. “Yüzü deforme olmuş ceset kardeşime çok benziyordu. Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ölenin kardeşim olduğuna inandım.” dedi.

MEZAR AÇILDI: GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmeler üzerine Erol T.’nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı ve adamın ölmediği belgelendi. Yapılan incelemede, Erol T.’nin yerine Kadıköy’de alkol zehirlenmesinden ölen başka bir evsiz kişinin defnedildiği anlaşıldı.