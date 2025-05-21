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Maskeli Kişi Binaya Taş Attı!

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MASKELİ KİŞİ SALDIRI YAPTI

Çarşı Caddesi’ndeki bir binaya, sabah saat 04.00 civarında maskeli bir kişi tarafından parke taşı atıldı. Bu saldırı sonucunda, binanın giriş kapısında bulunan camda hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olayın ardından, sabah saatlerinde yapılan ihbarla birlikte polis ekipleri hemen bölgeye giderek inceleme gerçekleştirdi. Şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şapkalı ve maskeli kişinin dört kez pencereye taş attığı görülüyor.

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