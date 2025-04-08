Massaka, Gözaltında Suç Örgütü İçin

RAPÇİ MASSAKA POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video klip ile suç örgütünü övdüğü öne sürülen rapçi Massaka, İstanbul Pendik’te polis ekipleri tarafından yakalandı. Gerçek adı M.İ. olan sanatçı, müzik camiasında Massaka ismiyle tanınıyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü lideri Barış Boyun’a yönelik olumlu içerik paylaştığı iddia edilen Massaka, bu sebeple gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

KLİPLER MERCEK ALTINDA İNCELENİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Barış Boyun ile bağlantılı tüm dijital içerikleri detaylı bir şekilde incelemeye aldı. YouTube’da yayınlanan kliplerde, Massaka’nın suç ve suçluyu övücü ifadeler kullandığı ve örgüt hakkında olumlu mesajlar verdiği tespit edildi. Soruşturma, bu içeriklerin daha derinlemesine analizleriyle devam ediyor.

BARIŞ BOYUN’UN DURUMU VE ULUSLARARASI TAKİP

Suç örgütü lideri Barış Boyun, şu an İtalya’da cezaevinde bulunuyor. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Boyun, uluslararası düzeyde takip ediliyor. Massaka’nın kliplerinde Boyun ve örgütüne yönelik açık övgülerde bulunması, emniyet ve savcılığın harekete geçmesini sağladı.

EMNİYETTEN TİTİZ TAKİP FAALİYETLERİ

Emniyet birimleri, sosyal medya üzerinden suçun meşrulaştırılmasına sebep olabilecek yayınlara karşı titiz bir takip çalışması yürütüyor. Massaka’nın klipleri de bu kapsamda incelemeye alındı. Yetkililer, dijital içeriklerde suç teşkil eden unsurları belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

SORUŞTURMA GENCİRİYOR VE BAĞLANTILAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Massaka’nın videosunda başka isimlerin de suça teşvik edici nitelikte yer aldığı iddiaları gündemde. Emniyet, soruşturmayı genişleterek bu bağlamda bağlantılı kişileri de mercek altına aldı. Gözaltı sürecinin ardından adli makamların ne tür bir yol izleyeceği, merakla bekleniyor.