MasterChef İkinci Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?

REKABET HIZ KESMİYOR

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artış gösteriyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine heyecan doluydu. Kaptanların liderliğinde kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin belirlediği konseptte hünerlerini sergileyerek dokunulmazlık kazanmak için çaba gösterdi. İzleyiciler ise merakla “MasterChef 3. ve 4. eleme adayları kim oldu?”, “30 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?” ve “MasterChef dünkü bölümde potaya kim gitti?” sorularını sordu. Bu haftaki zorlu mücadelede takımlar ‘çorbalar’ konseptiyle karşı karşıya geldi ve yoğun bir düello sonrası şeflerin kararı beklendi. Yarışmacıların gösterdiği azimli performans gecenin en önemli anlarını oluşturdu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlık kazanan Şirin, eleme potasına Akın’ı gönderdi. Ardından yapılan takım oylamasında en çok oyu alan diğer isim ise takım kaptanı Ezgi oldu. Böylece haftanın eleme adayları Erim, Alper, Akın ve Ezgi olarak belirlendi.

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

MasterChef Türkiye’nin ikinci dokunulmazlık oyunu, ‘çorbalar’ konseptiyle gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takımlar, kendi aralarında yapılan düellolarla şeflerin belirlediği çorba çeşitlerini hazırlamak için mücadele etti. Madımak, beyran, karalahana ve ezogelin gibi çeşitli çorbalar yapan yarışmacılar, yeteneklerini sergilerken şeflerin “kornaya basan yarışmacıya 1 dakika” kuralı heyecanı daha da artırdı. Sonuçta, şeflerin kararıyla dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık oyunu için şeflerin karşısına geçti. Yarışmacılardan “alabaş” ile yaratıcı bir yemek yapmaları istendi, bu aşamada yarışmacılar tüm becerilerini kullandı. Süre dolduğunda, Şirin şeflerin beğenisini kazanarak bireysel dokunulmazlık sahibi oldu ve potaya Akın’ı göndererek takım arkadaşlarını koruma altına aldı.