MasterChef Üzerinden Veda Eden Yarışmacı MASTERCHEF ÜZERİNDEN VEDA EDEN YARIŞMACI

MASTERCHEF İZLEYİCILERİ KİM ELENDİ SORUSUYLA EKRANA KİLİTLENDİ

MasterChef Türkiye’nin 3 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyen eleme heyecanı yaşandı. İzleyicilerin merakla beklediği soru ise, “MasterChef kim elendi?” oldu. Eleme potasında olan yarışmaların arasında Nigar ve Akın, ikinci turda zorlu bir mücadeleye girdi. Şeflerin bu aşamada tadım yapıp değerlendirme yaptıkları süreçte, bir yarışmacının MasterChef hayallerine veda etme durumu gündeme geldi. Bu bölüm, duygusal bir veda ile izleyicilere hüzünlü anlar yaşattı.

EN GÜÇLÜ İKİ İSİMİN YARIŞMASI

3 Kasım gecesi yayınlanan eleme bölümünde Nigar, Erim, Akın ve Alper’in yer aldığı yarışmada heyecan doruğa ulaştı. Şefler, yarışmacılara Mehmet Şef’in özel tarifi olan “dünya” tabağını hazırlatmalarını istedi. Tüm yarışmacılar, belirlenen süre içinde en iyi tabakla yarışmada kalmak için çaba gösterdi. Gecenin sonunda şeflerin oy birliği ile verdiği kararda Nigar ve Akın son ikiye kaldı.

VEDA EDEN İSİM AKIN OLDU

Eleme potasından çıkan yarışmacının Nigar olduğu belirlendi ve böylece MasterChef Türkiye’ye bu hafta veda eden yarışmacı Akın oldu. İzleyiciler, yarışmanın ilerleyişine dair gelişmeler ile birlikte, özellikle eleme heyecanının getirdiği duygusal anları tartışmayı sürdürüyor.