Spor

Masuaku’nun Sözleşmesindeki Değişiklik Dikkat Çekti

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SERDAL ADALI’NIN GÖREVİNE SONRA KRİTİK KARAR

Beşiktaş’ta başkanlık görevine Serdal Adalı’nın gelmesinin ardından, Masuaku’nun sözleşmesiyle ilgili önemli bir karar alındı. Sabah’ta çıkan habere göre, Masuaku’nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonu devre dışı bırakıldı.

PERFORMANSINDA DÜZENLEME ETKİSİ

Bu değişiklikle taraftar ve kamuoyu baskısından kurtulan 31 yaşındaki futbolcunun performansında belirgin bir artış görüldü. Bu sezon 35 maçta sahaya çıkan Masuaku, 1 gol ve 8 asistlik katkılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sözleşmesinin sona yaklaşmasıyla birlikte transfer piyasasında da ilgi gören tecrübeli sol bek, özellikle Yunanistan’dan iki kulübün radarına girdi.

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