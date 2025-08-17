Spor

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Icardi, maç sonrası Instagram hesabından güldüğü bir anı takipçileri ile paylaştı. Takımına golle dönen yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında büyük ilgi uyandırdı.

TARAFTARLARDAN YANSIMALAR

Icardi’nin paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayıldı ve pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yıldız futbolcunun bu anlık paylaşımı, sosyal medyada gündem oluşturdu ve Galatasaray taraftarları arasında sevgiyle karşılandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı deplasman maçında berabere kalırken, Icardi maç sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta son paslarda sorun yaşandığını belirterek, alınan sonucun adil olduğunu ifade etti.

