Mauro Icardi’den Icardi’nin Paylaşımı Geldi

İCARİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile oynadığı ve 0-0 sona eren maçın ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Icardi, maç sona erer ermez ortaya çıkan bir anısını Instagram hesabından yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Takımına golle dönen forvet oyuncusunun bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin bu paylaşımını sıkça paylaştı ve heyecanlarını dile getirdi. Yıldız futbolcunun sosyal medya hamlesi, Galatasaray taraftarları arasında büyük ilgi gördü.

