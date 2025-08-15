Mauro Icardi, Futbola Tekrar Başladı

Gündem

GALATASARAY VE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında kendi evinde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu mücadele, Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi’nin sakatlığının ardından kadroda yer bulduğu ilk karşılaşma oldu.

ICARDI’NIN SAKATLIĞI VE DÖNÜŞÜ

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatmıştı. 281 gün sonra kadroda yer alan Icardi, bu kez yedek olarak maça başladı.

OYUNA GİRİŞİ

80. dakikada sahalara geri dönen yıldız futbolcu, Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil oldu ve uzun bir aradan sonra formasını giydi.

