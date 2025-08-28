Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

Spor

FENERBAHÇE BENFİCA’YA DEPLASMANDA KAYBETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun rövanş maçında Benfica ile karşılaştı ve deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü, Fenerbahçe’nin transfer hedeflerinden olan Kerem Aktürkoğlu tarafından 35. dakikada kaydedildi.

Galatasaray’ın oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde elenmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli forvet, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte olduğu sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

