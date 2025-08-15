Mauro Icardi, Saha’ya Geri Döndü

Spor

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile buluştu. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi, sakatlığının ardından kadroda yer bulmayı başardı.

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. 281 günün ardından yeniden kadroda bulunan İcardi, yedekler arasında yer aldı.

Maçın 80. dakikasında sahalara dönen yıldız futbolcu, Davinson Sanchez’in yerine oyuna girdi ve uzun bir aradan sonra formasını giydi.

