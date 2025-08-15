Mauro Icardi, Sahalara Tekrar Geri Döndü

GALATASARAY’IN MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Bu mücadelenin heyecanı içerisinde Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığının ardından kadroda yer bulmayı başardı.

ICARDI’NIN SAKATLIĞI

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlık yaşamış ve bu durum onu sezon boyunca sahalardan uzak bırakmıştı. Yaklaşık 281 gün aradan sonra kadroda bulunan yıldız futbolcu, yedekler arasında yer aldı.

MAÇA DÖNÜŞÜ

80. dakikada sahaya tekrar çıkarak oyuna dahil olan Icardi, Davinson Sanchez’in yerine geçti ve uzun bir süre sonra tekrar formasını giymiş oldu. Bu an, Galatasaray taraftarları için büyük bir sevinç kaynağıydı.