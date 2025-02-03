Mauro Icardi Ve China Suarez İstanbul’da

MAURO ICARDİ İSTANBUL’A DÖNDÜ

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Arjantin’deki ameliyat sonrası sağlık kontrolleri ve bireysel çalışmalarını sürdürebilmek için İstanbul’a geldi. Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ile magazin dünyasında sürekli gündemde kalan Icardi’ye yeni sevgilisi China Suarez de eşlik ediyor.

ROMANTİK TATİL ARAKAVAN İSTANBUL BAĞLANTISI

İstanbul’a gelmeden önce Milano’da baş başa romantik bir tatil geçiren sevgililer, önceki akşam Nişantaşı’ndaki ünlü İtalyan restoranı Cipriani’de görüntülendi. Bu buluşma, ikilinin ilişkisinin daha da ilerlediğine dair işaretler taşıyor.