Mauro Icardi, Yüzüğü Taktı!

ARJANTİNLİ FORVET MAURO ICARDI’NIN ÖZEL HAYATI

Galatasaray’ın Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü futbolcu, Wanda Nara ile olan sorunlu ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açarak China Suarez ile birliktelik yaşamaya başladı.

MIAMI’DE TATİL KEYFİ

Mutlu bir ilişki sürdüren çift, tatil için Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etti. Miami’ye giden Icardi ve sevgilisi, keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Icardi, sevgilisiyle birlikte Miami’de fotoğraf çekinerek objektif karşısına geçti.