“Mavi Bayrak Türkiye’ye Çok Yakışıyor”

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AÇIKLAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mavi Bayraklı plajların durumu hakkında Türkiye’nin pozisyonunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ersoy, “Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3’üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat… Antalya’mız 233 plajla bu başarıya yine liderlik ediyor.” sözlerini kullandı.

MAVİ BAYRAK TÜRKİYE’NİN GURURU

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere, çevre duyarlılığıyla bu başarıya katkı sunan tüm vatandaşları tebrik eden Ersoy, “Mavi Bayrak, ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun.” yorumunu yaptı.

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, Antalya 233 plaj ile listenin en üstünde yer aldı. Muğla, 110 plajla Antalya’nın ardından, İzmir ise 64 plajla üçüncü sırada yer alıyor. Balıkesir 48, Aydın 39, Samsun 16, Mersin ve Çanakkale 12’şer plaj ile Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi diğer iller de plaj sayılarıyla listeye katkı sağladı.

Marina kategorisinde en fazla Mavi Bayrak’a sahip iller, 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu. Turizm tekneleri kategorisinde ise Antalya, 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini koruyuyor.

Geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 577’ye yükseldi. Marina sayısı da 27’den 29’a yükseldi. Mavi Bayrak Programı, 50’den fazla ülkede uygulanıyor ve Türkiye’de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülüyor. Program, Kültür ve Turizm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanmasını esas alıyor. 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin ayrıntılarına “www.mavibayrak.org.tr” adresinden ulaşılabiliyor.