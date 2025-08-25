Mavi Vatan’ın Muhafızları Boğaz’da. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN geçişi selamladı.

DONANMA GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Türk donanması, İstanbul Boğazı’nda önemli bir geçit töreni düzenledi. Bu etkinlik, TEKNOFEST Mavi Vatan çerçevesinde gerçekleştirildi. Geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı gibi önemli gemiler Karadeniz açıklarında buluştu. Sabah saatlerinde başlayan seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye doğru hareket edilmesiyle başladı.

ÖĞRENCİLER GEÇİT TÖRENİNDE YER ALDI

Geçit töreni için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından seçilen 250 öğrenci, TCG Anadolu gemisinde yer aldı. Törenin önemli bir unsuru, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Savarona’nın da geçitte yer alması oldu. Gemiler, Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçerek Emirhan, Kanlıca, Rumelihisar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı. Ardından donanma Dolmabahçe önlerine ulaştı.

ERDOĞAN’DAN GEÇİŞE SELAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nden geçişi selamladı. Bu anlarda Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Teknofest Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki geçit öncesinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bayraktar, gemilerin 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi’nde ziyarete açılacağını belirterek, “Tüm milletimizi bekliyoruz. Kayıtları TEKNOFEST sitemizden yapabilirler. N Sosyal’e üye olanlara özel ayrıcalıklar olacak” dedi. Ayrıca N Sosyal üzerinden bir yarışma düzenleneceğini de duyurdu.

YARIŞMALARLA MAVİ VATAN BİLİNCİ

Bayraktar, Mavi Vatan bilincini genç nesillere kazandırmak amacıyla düzenledikleri yarışmalara değindi. İlkokul öğrencileri için bir resim yarışması, lise ve üniversite seviyesinde ise Mavi Vatan doktrinini anlatan makale yarışmasının yapılacağını hatırlattı. Yarışmalara katılanlar, halka kapalı olduğu günlerde 28-29 Ağustos’ta da gemileri ziyaret edebilecek. Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’ın sadece donanma geçişiyle sınırlı olmadığını belirterek etkinlik dahilinde üç büyük teknoloji yarışmasının düzenleneceğini açıkladı: ROKETSAN – Sualtı roket yarışması, ASELSAN – İnsansız sualtı araçları yarışması ve İnsansız su üstü araçları yarışması.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI GÖRÜŞLER

Savarona’da 13 üniversite öğrencisi de yer alıyor. İTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, Savarona’ya binme imkânı bulduğunda büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, “Atatürk’ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip sunulması bizim için çok büyük bir şans” şeklinde konuştu. Savarona yatını gördüklerinde hissettiklerini ise, “Savarona’yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı” ifadeleriyle aktardı.

GURURLU ANLAR

Diğer bir öğrenci Rabia Nur Yıldız, geçişe katıldıkları için hissettikleri heyecanı paylaştı. Savarona’nın ilk ziyaretçilerinden olduklarını dile getiren Yıldız, “Özellikle Atatürk’ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.