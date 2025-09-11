Mavi Yelken Balığı Zıpkınla Vuruldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bodrum Liman bölgesinde H.A., elindeki zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mavi yelken balığını vurdu. Bu olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

CİDDİ PARA CEZASI

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, balığı avlayan H.A.’ya 12 bin 660 TL para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerine yer verdi.