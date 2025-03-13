Max Türkiye Paketleri ve Fiyatları Açıklandı

BLUTV’DEN MAX PLATFORUMUNA GEÇİŞ TARİHİ BELİRLENDİ

BluTV, Warner Bros. bünyesinde geçtiğimiz yıl sonunda Max platformuna dönüşeceğini duyurmuştu. Yapılan yeni açıklamayla, bu dönüşümün 15 Nisan 2025’te gerçekleşeceği kesinleşti. Mevcut BluTV aboneleri Max’e aktarılacak ve Hepsiburada iş birliği de sürdürülecek. Max’in Türkiye lansmanına yaklaşık bir ay kala, platformda sunulacak paketler ve fiyatları netlik kazandı.

MAX’İN PAKET SEÇENEKLERİ VE FİYATLARI

Max, Türkiye pazarı için “Standart” ve “Özel” olmak üzere iki ana paket sunacak. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelerine özel bir “Reklamlı Temel Plan” da mevcut olacak. Fiyatlar ve detaylar şöyle:

– **Standart Paket**: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– 30 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Özel (Premium) Paket**: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL

– Aynı anda 4 cihazdan izleme (spor programlarında 2 cihaza düşüyor)

– 4K UHD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos ses

– 100 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium ile)**:

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– Reklam içerir (Hepsiburada Premium üyelerine özel)

MEVCUT BLUTV ABONELERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Şirket, BluTV abonelerinin Standart Paket’e (aylık 229,90 TL) otomatik olarak aktarılacağını duyurdu. Eğer kullanıcılar 4K çözünürlük ve daha fazla cihaz desteği gibi ek özellikler istiyorlarsa, Özel Paket’e geçiş yapmaları gerekecek. Hepsiburada Premium ile BluTV abonesi olanlar ise Reklamlı Temel Plan’a yönlendirilecek. Reklamsız bir deneyim isteyen bu kullanıcıların, Standart veya Özel paketlerden birini ayrı olarak satın almaları gerekiyor.

HEPSİBUDA İŞ BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK

BluTV’nin dikkat çeken yanlarından biri, Hepsiburada Premium’un 49,90 TL’lik üyeliğiyle sunduğu abonelik oldu. Max’te bu iş birliği devam edecek. Ancak, Hepsiburada Premium üyeleri reklamlı bir temel plana geçiş yapacak. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar, dolayısıyla Standart veya Özel paketlere yönelmek zorunda kalacak. Bu durum, Hepsiburada Premium üyeleri için ek bir maliyet yaratabilir.

MAX’İN SUNDUĞU YENİ DENEYİM

Max, BluTV’nin mevcut içerik kütüphanesine ilaveten Warner Bros.’un gişe rekorları kıran filmlerini, HBO’nun popüler dizilerini, DC Evreni yapımlarını ve Eurosport’un canlı spor yayınlarını sunacak. Full HD ve 4K UHD gibi yüksek görüntü kalitesi seçenekleri, Dolby Atmos ses desteği ve çoklu cihaz kullanımı gibi özellikler, platformu Türkiye’deki diğer dijital yayın hizmetlerinden ayırmayı hedefliyor.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

15 Nisan’da BluTV’nin yerini alarak Türkiye pazarına giriş yapacak Max, mevcut BluTV aboneleri ve yeni kullanıcılar için çeşitli alternatifler sunuyor. Standart ve Özel paketlerin fiyatları, sunduğu özelliklerle rekabetçi bir konumda dikkat çekiyor. Hepsiburada iş birliğiyle gelen reklamlı plan ise, bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, reklam görmek istemeyen kullanıcıların ek ödeme yapmaları gerekecek. Max’in Türkiye’deki başarısı, sağladığı içerik kalitesi ve kullanıcı deneyimiyle yakından takip edilecek.