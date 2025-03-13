Max Türkiye’ye Paket ve Fiyatlarıyla Geliyor

MAX’İN TÜRKİYE’DE LANSMANI NETLEŞTİ

Warner Bros. bünyesindeki BluTV, geçtiğimiz yılın sonlarında Max platformuna dönüşeceğini açıklamıştı. Yapılan son duyuru ile dönüşüm tarihinin 15 Nisan 2025 olduğu kesinleşti. Mevcut BluTV aboneleri Max’e aktarılacak ve Hepsiburada iş birliği sürdürülecek. Max’in Türkiye lansmanı öncesinde sunacağı paketler ve fiyatlar da belli oldu.

MAX’İN PAKET SEÇENEKLERİ VE FİYATLARI

Max, Türkiye’de “Standart” ve “Özel” adı verilen iki ana paket ile kullanıcılara hitap edecek. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelerine yönelik bir “Reklamlı Temel Plan” sunulacak. Paket seçenekleri ve fiyatları ise şöyle:

– Standart Paket: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL

– Aynı anda 2 cihazla izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– 30 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– Özel (Premium) Paket: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL

– Aynı anda 4 cihazla izleme (spor programlarında 2 cihaza düşer)

– 4K UHD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos ses

– 100 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium ile):

– Aynı anda 2 cihazla izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– Reklam içerir (Hepsiburada Premium üyelerine özel)

MEVCUT BLUTV ABONELERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Şirket, halihazırda BluTV abonesi olan kullanıcıların otomatik olarak Standart Paket’e (aylık 229,90 TL) geçeceğini duyurdu. Eğer kullanıcılar 4K çözünürlük ve daha fazla cihaz desteği gibi ek özellikler istiyorsa, Özel Paket’e geçiş yapmaları gerekecek. Hepsiburada Premium ile BluTV abonesi olanlar ise Reklamlı Temel Plan’a aktarılacak. Reklamsız bir deneyim isteyen bu kullanıcılar, ayrı bir şekilde Standart veya Özel paket satın almak durumunda kalacak.

HEPSİBURADA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

BluTV’nin cazip yönlerinden biri, Hepsiburada Premium’un 49,90 TL’lik üyeliği ile sunulan aboneliktir. Max’te de bu iş birliği devam edecek. Ancak, Hepsiburada Premium üyeleri reklam içeren bir plana geçecek. Reklam görmek istemeyen kullanıcıların ise Standart veya Özel paketleri tercih etmesi gerekecek. Bu durum, Hepsiburada Premium üyeleri için ek maliyet yaratabiliyor.

MAX’İN SUNDUĞU YENİ DENEYİM

Max, BluTV’nin mevcut içerik kütüphanesine ek olarak Warner Bros.’un gişe rekorları kıran filmlerini, HBO’nun popüler dizilerini, DC Evreni yapımlarını ve Eurosport’un canlı spor yayınlarını sunacak. Full HD ve 4K UHD gibi yüksek görüntü kalitesi ile Dolby Atmos ses desteği ve çoklu cihaz kullanımı özellikleri, platformu Türkiye’deki diğer dijital yayın hizmetlerinden farklı kılmayı hedefliyor.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

15 Nisan’da BluTV’nin yerini alarak Türkiye pazarına giriş yapacak Max, mevcut BluTV aboneleri ve yeni kullanıcılar için çeşitli alternatifler sunuyor. Standart ve Özel paketlerin fiyatları, sunduğu özelliklerle rekabetçi bir konumda bulunuyor. Hepsiburada iş birliğiyle gelen reklamlı plan, bütçeye uygun bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ancak, reklamdan kaçınmak isteyen kullanıcıların ek ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor. Max’in Türkiye’deki başarısı, içerik kalitesi ve kullanıcı deneyimiyle yakından izlenecek.