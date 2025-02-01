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Spor

Maximin Napoli’ye Transfer Oluyor! Detaylar Açıklandı

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ALAN SAINT-MAXIMIN YOL AYRIMINDA

Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile önemli bir dönemeçte bulunuyor. Fransız futbolcunun, İtalya Serie A’nın güçlü takımlarından Napoli’ye transfer olabileceği yönünde iddialar ortaya çıkıyor.

NAPOLI İLGİSİ ARTMIŞ GÖRÜNÜYOR

Son gelişmeler, Allan Saint-Maximin’in Napoli ile görüşmeler gerçekleştirdiğini gösteriyor. Fenerbahçe’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Transferin detayları ve resmi açıklamalar bekleniyor.

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