Maydonoz Döner’de ByLock Kullanımı Tespit Edildi

Türkiye’nin Gündeminde Maydonoz Döner Skandalı

Türkiye’nin gündeminde yer alan Maydonoz Döner olayı büyük bir skandal haline geldi. 410 şubesi bulunan şirket hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finansman sağlayarak organize suçlar işlemekten operasyon gerçekleştirildi. 31 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, 10’u kamu çalışanı olmak üzere toplam 353 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, mahkeme kararıyla Maydonoz Döner’e kayyum atandı.

Yeni Detaylar Ortaya Çıkıyor

Örgütün finansörlerinden olan Maydonoz Döner’in kirli iş ağına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yaklaşık 10 ay önce başlatılan çalışmalarda, FETÖ ile bağlantısı olmayanların garson bile olamadığı belirtilen döner restoranlarındaki çalışanlar ile meslekten ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar arasında finansal bağlantılar tespit edildi.

FETÖ ile İltisaklılara Pay ve Ortaklık Verildi

FETÖ soruşturmalarında hakkında işlem gören şahısların, etkin pişmanlık yasasından yararlanmadığı süreçte şirkette değer gördüğü ve FETÖ bağlantılı olanlara yüzde 5 ile yüzde 10 arasında hisse ve gayri resmi ortaklıklar sunulduğu belirlendi. Zanlıların, dikkat çekmemek için hesaplarına “yüzde 5 hisse payı” şeklinde para transferleri yaptığı ortaya çıkıyor.

Çalışanlar Arasında Soruşturma Endişesi

Şubelerde garson ve kasiyer olarak kaydı bulunan çalışanların, şirket yetkililerine yüksek miktarlarda para aktardığı tespit edildi. Takip edilmemek için birbirlerine “hesaptan para gönderilmemesi” yönünde uyarılar yaptıkları belirlendi. Ayrıca, şubelerde alınacak personel için “Soruşturması var mı, bizden mi?” şeklinde soruşturmalar gerçekleştirildi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan çalışanların hisse verilmediği ve işten çıkarıldığı da tespit edildi.

220 Milyon Liralık İşlem Hacmi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ soruşturmasında önemli verilere ulaştı. MASAK’ın yaptığı araştırmalarda, şirketin FETÖ’den kayıtlı kişilerle 220 milyon liralık bir işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Franchising sistemini kullanarak aşırı bir büyüme gösteren şirketin, örgüt üyelerinin ticari geçmişleri olmadan düşük vergi bildirimi yaparak sistemik açıklar oluşturduğu anlaşıldı. Denetimlerde maliye birimleri tarafından kesilen cezaların, franchising sistemindeki şubelere yüklendiği ve bu şekilde şirketin mali yükümlülüklerden kurtularak nakit akışını artırdığı ortaya çıktı.

Gözaltına Alınanların Durumu

Maydonoz Döner’in kuruluşundan itibaren yaklaşık 400 şubeye ulaştığı ve olağan dışı bir büyüme sergilediği gözlemlendi. Şirket kamuoyunda görünürlüğünü artırmak için reklamlara önem verdiği ve firma değerini yükseltmeyi hedeflediği tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 353 şüpheliden 83’ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi. 197 kişi hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu ve bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı tespit edilen zanlı sayısı ise 102 olarak kayda geçti.