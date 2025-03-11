Mazlum Abdi’den Anlaşma Sonrası Mesaj

SURİYE’DE TARAFLARIN ANLAŞMASI

Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG’nin “Suriye ordusuna entegrasyonu” konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu önemli gelişme, bölgede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

GELECEĞE DAİR UMUTLAR

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile imzaladıkları anlaşmanın ardından X platformunda bir mesaj paylaştı. “Bu anlaşmayı yeni bir Suriye inşa etmek için gerçek bir fırsat olarak görüyoruz” diyen Abdi, mesajında aynı zamanda “Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” sözlerine yer verdi. Böylece, Suriye’de barış ve istikrar için atılan adımlar ön plana çıkıyor.