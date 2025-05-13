McDonald’s Türkiye, İK Kampanyasıyla 2 Bin Alacak

YÜKSELEN İSTİHDAM FIRSATLARI

McDonald’s Türkiye, yeni bir işe alım kampanyası ile ülke genelinde toplam 2 bin kişiye iş imkânı sunmayı planlıyor. Şirket, farklı yaş grupları için esnek çalışma modelleriyle iş gücüne katılımı artırmayı hedefliyor.

STRATEJİK İSTİHDAM HEDEFLERİ

Şirketin CEO’su Mwaffak Kanjee, büyüme stratejileri çerçevesinde şu anda 8 bini aşan çalışan sayısını daha da yükseltmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Kanjee, yaz ayları boyunca özellikle gençler, kadınlar ve emeklilere yönelik işe alım sürecini hızlandıracaklarını belirtiyor.

GENÇ ÇALIŞANLARA ÖZEL FIRSATLAR

McDonald’s Türkiye, ortalama 26,6 yaş ile genç bir çalışan yapısına sahip. Genç iş gücüne fırsat sunarak, eğitimlerine devam eden çalışanların iş tecrübesi kazanmalarını destekleyen esnek çalışma politikaları uyguluyor. Kanjee, ilk iş deneyimi sunmanın McDonald’s Türkiye’nin istihdam politikalarının en önemli parçalarından biri olduğunu söylüyor.

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

Şirket, kadın istihdamını teşvik eden politikalarıyla da dikkat çekiyor. Kadın çalışan oranı yüzde 48,9 iken orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 40,3 seviyesine ulaştı. Kanjee, fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceklerinin altını çiziyor.

BAŞVURU YOLLARI

Adaylar, McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabilir, şirketin resmi web sitesi üzerinden öz geçmişlerini gönderebilir veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilirler.