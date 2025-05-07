MEB, 4+4+4 Eğitim Sistemini Değiştiriyor Mu?

YENİ DÜZENLEME PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012 yılında uygulamaya giren 4+4+4 eğitim sisteminin lise aşamasında önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MEB, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar uzanan 4 yıllık zorunlu lise eğitimini daha esnek bir hale getirmek için çalışmalara başlamış durumda. Bu değişikliklerin amacı, merkezi sınavların (örneğin, YKS) öğrenciler üzerindeki baskısını azaltmak, eğitimi bireysel yetenekler ve mesleki yönelimler doğrultusunda şekillendirmek. Bakanlığın gündeminde 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller bulunuyor. Konunun Kabine Toplantısı’nda ele alınması planlanıyor. İşte önerilen modeller ve eğitimcilerin görüşleri…

4+4+4 SİSTEMİ VE ZORUNLU EĞİTİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2012’de yürürlüğe giren 6287 sayılı kanun ile Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı ve 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise (4+4+4) olarak belirlenmiş durumda. Ancak, lise kademesinin zorunlu hale gelmesi, eğitimciler ve veliler arasında tartışmalara yol açtı. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü’nün 2025’te düzenlediği çalıştayda, “12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini köreltiyor ve meslek edinmelerini zorlaştırıyor” değerlendirmesi yapıldı.

MEB’İN SUNDUĞU MODELLER

MEB’in masasında 3 farklı modelin olduğu belirtiliyor: 3+1 Modeli ile lise eğitiminin 3 yıl olması planlanıyor. Bu modelde, 12’nci sınıf üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılacak. 2+2 Modeli’nde ise, 10. sınıfı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilecek, akademik alanda ilerlemek isteyenler 2 yıl daha eğitim alarak lise eğitimine devam edecek. Yaş Modeli çerçevesinde ise zorunlu lise eğitiminin 16 yaşını bitirenler için kaldırılması öneriliyor. Bir diğer öneri ise lise eğitiminin tamamen zorunluluktan çıkarılması.