MEB’den Yenilik: Zilsiz Okul Uygulaması Başlıyor

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Bu yeni dönem öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere yönelik bir genelge yayımlandı. Genelgede, bazı okullarda yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi isteniyor. Bu uygulama ile birlikte, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilecek.

OKUL ZİLLERİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Zil kullanımının gerekli olduğu durumlarda çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde zil sesi seviyesinin makul bir düzeye indirilmesi sağlanacak. Ayrıca, okul zilleri bakanlık tarafından belirlenen standart zil seslerinden seçilecek. Yeni uygulama sayesinde, öğrencilerin sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI FARKINDALIK

Okullarda, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için eğitim öğretim yılı boyunca fidan dikme ve orman temizliği gibi çalışmaların önemine dikkat edilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek.

ATATÜRK HAFTASI’NIN ÖNE ÇEKİLMESİ

10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası’nın ara tatile denk gelmesi nedeniyle, bu yılki etkinlikler bir hafta önce düzenlenecek. Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatro gibi etkinlikler gerçekleştirecek.

DERS TERCİHLERİ İÇİN TARİHLER

Talim ve Terbiye Kurulu’nun kabul ettiği haftalık ders çizelgelerinde yapılacak değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren devreye girecek. 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik Hedef Temelli Destek Eğitimi ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak 8-12 Eylül tarihleri arasında okul idarelerince yapılacak.

CEP TELEFONU YASAK

Öğrencilerin dijital bağımlılıkla mücadele etmek için sınıfta cep telefonları bulundurmaları yasak olacak. Bu uygulama sayesinde öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmamaları sağlanacak.

MEZUNİYET TÖRENİ KURUM DIŞINDA YAPILAMAYACAK

Mezuniyet etkinlikleri planlanırken, velilere ve okullara maddi külfet getirecek organizasyonlardan kaçınılacak. Mezuniyet etkinlikleri, önceden izin alınarak okulların ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekânlarını kullanarak gerçekleştirilecek. Okul ve kurum dışındaki alanlarda mezuniyet etkinliği yapılması yasak olacak.

ÜCRETSİZ MATERYAL KULLANIMINA DİKKAT

Bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kaynaklar dışında kullanılan materyallere izin verilmeyecek. Velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması için gerekli tedbirler alınacak ve okullarda tanıtım organizasyonları yapılmayacak.

ÖZEL OKULLAR ÜZERİNDE TAKİP

Özel okullar, eğitim ücretlerini belirlerken yönetmelik kurallarına uygun hareket etmezse, bu okullarla ilgili gerekli işlemler yapılacak. Ayrıca, belirli ücretler için fahiş fiyat uygulamaları tespit edilirse, işlem başlatılacak.