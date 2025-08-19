MEB’den Zilsiz Okul Uygulaması Başlıyor

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

Yeni eğitim öğretim yılı hızla yaklaşıyor. Okullardaki ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Bu eğitim döneminin başlaması öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tüm illere bir genelge gönderildi. Genelgede, uygun okullarda uygulanması önerilen bir yenilik öne çıkıyor. Yeni dönem itibarıyla, öğrenciler arasında sorumluluk bilincini artırmak amacıyla zilsiz okul uygulamasına geçiş yapılacak.

ZİLLERİN KONTROLÜ

Zil kullanımının gerekli olduğu durumlarda, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zillerin ses seviyesi makul düzeye indirilecek. Okul zilleri, bakanlık tarafından belirlenen sesler arasından seçilecek. Bu yeni uygulama ile öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Okullarda, orman yangınları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikimi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim yılı boyunca sürdürülmesine büyük önem verilecek. Eğitim yılının ilk haftasında, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla farkındalık eğitimi ve etkinlikler düzenlenecek.

ATATÜRK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, bakanlığa bağlı tüm okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik çeşitli etkinlikler bir hafta önce düzenlenecek. Bu etkinlikler, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

DERS TERCİHLERİ

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması planlanıyor. 12’nci sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik Hedef Temelli Destek Eğitimi ders seçimi, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda okul idareleri tarafından 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

CEP TELEFONU YASAKLARI

Dijital bağımlılığa neden olabilecek etkenlere karşı öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla sınıf içinde cep telefonu bulundurulmasına yönelik yasak devam edecek. Bu uygulamadan öğretmenler de etkilenerek, sınıf içerisinde cep telefonu kullanımı yasaklanacak.

MEZUNİYET ETKİNLİKLERİNE YENİ DÜZEN

Plana göre yapılacak mezuniyet etkinliklerinde velilere ve okullara ek yük getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Etkinlikler öncesinde izin alınarak, okulların ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun gördüğü mekanlar kullanılacak. Okul dışındaki alanlarda mezuniyet etkinliklerine izin verilmeyecek.

MATERYAL KONTROLÜ

Bakanlıkça ücretsiz olarak dağıtılan kaynaklar dışındaki materyallerin okul ve kurumlarda kullanılmaması gerekecek. Velilere maddi yük oluşturabilecek bu tür uygulamalardan kaçınılması için gerekli önlemler alınacak.

ÖZEL OKULLARIN DENETİMİ

Özel okulların eğitim ücretleri ve sundukları hizmetlerin ücretlerini belirlerken yönetmelikteki ilgili maddelere uygun davranmamaları durumunda gerekli işlemler yapılacak. Özellikle, kademe başlangıçları için belirlenen ücretlerde aşırı fiyat uygulamaları tespit edilen okullar denetim altına alınacak.