MEB’den Zilsiz Okul Uygulaması Başlıyor

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşıyor. İlk ders zili, 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Eğitim dönemi öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tüm illere bir genelge gönderildi. Genelgede, uygun okullarda uygulanacak olan yeniliklere yer veriliyor. Amacı, öğrencilere sorumluluk bilincini artırmak olan zilsiz okul uygulaması, bu dönemde hayata geçirilecek.

OKUL ZİLLERİ BELİRLENİYOR

Zil kullanımının gerekli olduğu durumlarda, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde, zil sesi düzeyi makul bir seviyeye indirilecek. Bunun yanında, okul zilleri bakanlık tarafından belirlenecek. Yeni uygulama ile öğrencilerin sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ORMANLARA KARŞI FARKINDALIK EĞİTİMİ

Okullarda, orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla, fidan dikme ve orman temizliği gibi faaliyetler yıl boyunca yürütülecek. Eğitim öğretim yılının başında, orman yangınlarına karşı farkındalık temalı etkinlikler düzenlenerek, ilk ders “Yeşil Vatanı Korumak” başlığıyla yapılacak.

ATATÜRK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

10-16 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Atatürk Haftası’nın, birinci ara tatile denk gelmesi dolayısıyla etkinlikler bir hafta öncesinde gerçekleştirilecek. Tüm okullarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla bilimsel toplantılar, konferanslar, sergiler, yarışmalar ve tiyatrolar düzenlenecek.

DERS TERCİHLERİ PERİYODU

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders çizelgelerinde yapılacak değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak. 12’nci sınıf öğrencileri için Hedef Temelli Destek Eğitimi ders seçimi, 8-12 Eylül tarihleri arasında, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda okul idareleri tarafından yapılacak.

CEP TELEFONU YASAĞI UYGULAMASI

Öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı farkındalıklarını artırmak için sınıfta cep telefonu bulundurmama uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, öğretmenlerin de sınıf içerisinde telefon kullanmamaları gerekecek.

MEZUNİYET TÖRENLERİNDE KURUM DIŞI UYGULAMALARA YASAK

Planlanan mezuniyet etkinliklerinde, velilere ve okullara ek mali yük getirecek uygulamalardan kaçınılacak. Etkinliklerin, önceden izin alınarak, uygun mekanlarda yapılması sağlanacak. Okul veya kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri düzenlenmeyecek.

ÜCRETSİZ KAYNAKLARIN DIŞINDA MALZEME KULLANIMI YASAK

Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar haricinde, diğer materyallerin okul veya kurumlarda kullanılmaması istenecek. Velilere maddi yük getirecek uygulamalardan kaçınılacak ve bu konudaki organizasyonlar için gerekli önlemler alınacak.

ÖZEL OKULLARA DENETİM UYGULAMALARI

Özel okulların, eğitim ücretleri ve sundukları hizmetlerin ücretlerini belirlerken yönetmelik hükümlerine uymadıkları veya belirlenen ücretlerde aşırı fiyat uyguladıkları tespit edilirse, bu okullar hakkında gerekli işlemler yapılacak.