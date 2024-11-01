MEB Duyurdu: Ortak Sınav Sonuçları Açıklandı

YAZILI SINAVLARIN TARİHİ VE DERSLERİ

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönem birinci yazılı sınavlarının tarihleri belli oldu. Buna göre, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için sınavlar 30 Ekim 2024 Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ve 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde gerçekleştirildi. Sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersinde 7, 6. sınıf matematik dersinde 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde 8 ve 10. sınıf matematik dersinde 7 adet açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. Bu sınavlar, ülke genelinde ilk defa tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla yapıldı.

ORTAK SINAVLARIN AMACI VE UYGULAMASI

Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesi konusunda okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla düzenlenen ortak sınavlarda, açık uçlu sorularla öğrencilerin kendi cümleleriyle yanıt vermesi istendi. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda yapıldı ve her oturum için birbirine denk farklı sorular kullanıldı. Her oturum 40 dakika olarak belirlenirken, oturumların ülke genelinde aynı saatte başlaması ve bitişi sağlandı.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Sınavların değerlendirme sürecinde, 6. sınıf matematik dersi için iki bağımsız puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince değerlendirme yapılacak. “Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, ‘ortakyazilisinav.meb.gov.tr’ adresinde okul müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.” Ayrıca 6. sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi, ilgili dersin öğretmenlerince gerçekleştirilerek sonuçlar e-Okul sistemine kaydedilip öğrencilere bildirilecek. Ülke genelindeki ortak sınav soruları ve cevapları ise bakanlığın web sitesinden ulaşılabiliyor.