MEB’in Yeni Kıyafet Yönetmeliği Açıklandı

OKULLARDA SERBEST KIYAFET DÖNEMİ SONA ERİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul formalarında önemli değişiklikler yapıyor. “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. MEB, yeni okul kıyafet yönetmeliğini duyurdu.

OKUL KIYAFETİ YÖNETMELİĞİ 2025

MEB’in yayımladığı yeni yönetmelik ile 2025-2026 döneminden itibaren geçerli olacak kurallar şöyle sıralanıyor: Tek tip kıyafet zorunlu hale gelecek, böylece serbest kıyafet uygulaması sona erecek. Forma üzerindeki özel işaretler, baskılar ve desenler gibi ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafetinin görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak. School uniform değişikliklerinin dört eğitim-öğretim yılı geçmeden yapılamayacağına dikkat çekiliyor. Forma, ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir özellikleri taşıyacak. Özel sağlık durumu olan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecek.