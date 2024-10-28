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Eğitim

MEB Tarafından Öğretmen Atama Açıklaması

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ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; “20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır.”

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLIYOR

Açıklamada ayrıca, “Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci bugün (28 Ekim) başlamış olup, 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KESİNLEŞEN PUANLAR VE TERCİH İŞLEMLERİ

İtiraz süreci tamamlandıktan sonra, kesinleşen puanlara dayanan sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.

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