MEB, Zorunlu Eğitim Süresini Gözden Geçiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına az bir süre kala yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. AA Editör Masası’na katılan Tekin, burada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar’ın sorularını yanıtladı. Bakan, okul kayıt parası gibi birçok konu hakkında bilgi verirken, zorunlu eğitim süresinin kısalmasıyla ilgili soruları da cevapladı.

REVİZYON PLANI

Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapma planlarını duyurdu. Eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin olarak, “8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir” açıklamasında bulundu. “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz” dedi.

HÜKÜMETİN KARARI

Yusuf Tekin, bu konuda bir karar almanın hükümetin sorumluluğu olduğunu belirtti. “Karar alındığında kamuoyuyla paylaşacağız” ifadesini kullanarak, ayrı bir vurguda bulundu.