Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Büyüdü

meclis-genel-kurulu-nda-ismet-inonu-tartismasi-buyudu

Meclis Genel Kurulu’nda TANSİYON YÜKSELDİ

CHP ile AK Parti’li milletvekilleri arasında İsmet İnönü konusuyla ilgili bir tartışma patlak verdi. Olay, yumruklu kavganın eşiğinden dönülerek atlatıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım’ın, başkentteki su kesintilerini eleştiren açıklamalarıyla başlayan tartışmada, “Bir zamanlar, ‘Geldi İsmet, kesildi kısmet’ diyen vatandaşlarımız şimdi ‘Geldi CHP, kesildi kısmet diyor” sözleri dikkat çekti.

İSMAİL PAŞA’YA CARİ THAÖT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu sözlere tepki göstererek, “O İsmet Paşa gelmeseydi, olmasaydı kısmetinde kim olurdu bilemiyorum, yazıklar olsun” diye konuştu. Yıldırım, “Çocukların ismine bakıyoruz, bir tane İsmet yok, bir tane Ali Rıza yok, bir tane Mustafa ismi yok, bir tane Kemal ismi yok. CHP’nin kısmetsizliğini vaka olduğunu tespit ediyoruz” şeklinde yanıt verdi.

CHP’LİLERDEN SERT CEVAP

Başarır, “Şunu mu savunuyorsun sen; gereğini yapabiliyor musun, susturabiliyor musun? Ayıp ya, yeter… Sen kimsin ki İsmet Paşa’nın adını ağzına alıyorsun” diyerek Yıldırım’a cevap verdi. Bu açıklamalar tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

MECLİS’TE GERİLİM ARTTI

Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi. CHP’li milletvekilleri bu esnada AK Parti sıralarına yürürken, potansiyel bir kavga geçici olarak önlendi. Araya giren diğer milletvekilleri, durumu kontrol altına aldı.

