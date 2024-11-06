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“Meclis’te CHP ve MHP Arasında Tartışma”

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DİYABETLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNERGE REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti’nin diyabet hastası çocuklarla ilgili sunduğu önerge, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Çocuğu diyabetli olan CHP İzmir Milletvekili Endan Arslan, önergenin reddedilmesi sonrası yaşadığı güçlükleri vurguladı. İYİ Parti grup başkanvekili Turhan Çömez, Arslan’ı yaptığı konuşmadan dolayı tebrik etti.

TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ

Kurulda CHP’nin önergesi görüşülürken, MHP ve CHP Milletvekilleri arasında sert bir tartışma meydana geldi. Vekiller oturdukları yerden birbirlerine bağırarak karşılıklı tartıştı ve kavgayı engellemek amacıyla diğer vekiller araya girdi. Bu arada, TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti sıralarının tamamen boş olduğu dikkat çekti.

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