Meclis’te ‘Kürsü İşgali’ Gerginliği Yaşandı

TARİHİ GERGİNLİK YAŞANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün tarihi bir gerginliğe tanıklık etti. TBMM’de Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşıt olarak konuşma yaptı. Bu esnada tüm CHP milletvekilleri kürsüye çıkarak duruma tepki gösterdi. TBMM TV yayın esnasında kesilirken, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşanan kaos karşısında birleşime 20 dakikalık ara verme kararı aldı.

KÜRSÜ İŞGALİ GÜNDEME OTURDU

Aranın ardından oturum yeniden başladığında, CHP’li milletvekillerinin kürsüyü terk etmeyerek işgale devam etmesi gerginliği iyice artırdı. Sırrı Süreyya Önder, durumu kontrol altına almakta zorluk yaşayınca birleşimin 20 Mart 2025 tarihine kadar tatil edilmesine karar verdi. Bu karar, Meclis’teki tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.

Ali Mahir Başarır’ın konuşmasının detayları kamuoyuna tam olarak açıklanmamış olsa da, CHP’li vekillerin kürsüdeki tepkisi, konuşmanın iktidara yönelik sert eleştiriler içerdiğini gösteriyor. Başarır’ın geçmişteki çıkışları da göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü konuşmanın siyasi tansiyonu yükselten bir unsur olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

MECLİS’TEKİ DURUMU GÖSTEREBİLİR

TBMM’de son süreçte artan gerginlikler, muhalefet ve iktidar arasındaki iplerin iyice gerildiğini gösteriyor. CHP’nin kürsü işgali ve sloganlarla tepkisini dile getirmesi, Meclis çalışmalarını aksatırken, oturumun tatil edilmesi günün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.