Meclis’ten Geçti: 200 Bin TL Ceza Dönemi Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklere dair düzenleme görüşmeleri sürerken, teklif içeriğine 10 yeni madde daha eklenerek onaylandı. Meclis’ten geçirilen bu düzenlemelerle birlikte trafik ihlallerine yönelik para cezaları önemli ölçüde artırılmış oldu. Ayrıca, sürücü belgeleri ve araçlarla ilgili yaptırımlar da daha caydırıcı bir hale getirildi. Artık bazı trafik ihlalleri için uygulanacak idari para cezaları 200 bin lira seviyesine kadar yükselebiliyor.

BUNU YAPANA 200 BİN TL CEZA

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanan bireylere 40 bin lira ceza verilecek. Daha sert yaptırım ise ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmış olmasına rağmen araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler için uygulandı. Bu kapsamda tespit edilen sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

EHLIYETİ İPTAL OLANLARA YAPTIRIM

Ayrıca, ehliyeti iptal edilmiş kişilere araç kullandıran araç sahiplerine de ağır bir yaptırım uygulandı. Araçların tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası bu kişiler için geçerli olacak.