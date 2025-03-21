Meclis Toplantısının Saati Değişti! İBB 24 Mart’taToplanacak

DAVET YAZISI GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından Meclis’in 1. Olağanüstü Toplantısı için meclis üyelerine bir davet yazısı iletildi. Davette, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.” denildi.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ KONULAR VAR

Meclis toplantısında, “İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması” ve “Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması” gibi önemli konular görüşülecek.

TOPLANTI SAATİ DEĞİŞTİ

Meclis üyelerine ulaştırılan ikinci yazıda ise “Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00’ten 10.00’a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.” ifadesi yer aldı.