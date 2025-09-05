Meclis Yeni Yasama Yılı 1 Ekim’de

TBMM’NİN TATİL DURUMU

Her yıl belirli bir zaman diliminde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu yıl yoğun gündemi nedeniyle tatile daha geç girmişti. Genel Kurulun 20 Temmuz’daki toplantısı sonrasında 21 Temmuz’da tatile başlayan Meclis’in açılacağı tarih merak konusu oldu. 28. Dönem 3. Yasama yılı boyunca yoğun bir şekilde çalışan TBMM’nin yeni yasama yılına ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başlandı.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

21 Temmuz’da tatile çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar toplanacak. Ayrıca, tatil ve ara verme döneminde çalışmaların aksamaması için bazı komisyonlara görev verildi. Bu çerçevede, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu, Meclis tatildeyken de faaliyetlerine devam edebilecek.