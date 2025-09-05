Meclis Yeni Yasama Yılı Ne Zaman?

Gündem

TBMM’NİN TATİL DÖNEMİ VE AÇILIŞ TARİHİ

Her yıl belirli bir zaman diliminde tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sene yoğun gündem nedeniyle tatilini geciktirdi. Genel Kurul’un 20 Temmuz’daki birleşimi sonrası, Meclis 21 Temmuz’da tatile başladı. Bu süreçte, TBMM’nin yeni yasama yılına başlangıç tarihi merak konusuydu.

MECLİS’İN YENİ YASAMA YILI BAŞLANGICI

21 Temmuz’da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Ayrıca, tatil ve ara verme döneminde çalışmaların devam etmesi amacıyla bazı komisyonlar belirli görevler üstlendi. Bu bağlamda, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu’nun, Meclis tatildeyken de faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırıldı.

