Mecliste İmamoğlu Tartışması Gerginliği Artırdı

TBMM’DE TARİHİ GERGİNLİKLERİN YAŞANDIĞI ANLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün önemli bir gerginliğe sahne oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Genel Kurul’da yaptığı konuşma sırasında tansiyon yükselmeye başladı. Başarır’ın ifadeleri üzerine CHP’li milletvekilleri kürsüye doğru yürüyerek “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atmaya başladı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, meydana gelen kaos karşısında birleşime ilk olarak 20 dakikalık ara verme kararı aldı.

KÜRSÜ İŞGALI VE ARTAN GERGİNLİK

Ara sonrası oturum yeniden başladığında, CHP’li milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi gerginliği daha da artırdı. Sırrı Süreyya Önder, durumu kontrol altına almakta zorlanınca birleşimi 20 Mart 2025 tarihine kadar tatil etme kararı aldı. Önder’in bu kararı, Meclis’teki tartışmaların derinleşmesine zemin hazırladı.

Ali Mahir Başarır’ın konuşmasının içeriği henüz net olarak kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak, CHP’li vekillerin kürsüdeki tepkisi, konuşmanın iktidara yönelik çarpıcı eleştiriler barındırdığını gösteriyor. Başarır’ın geçmişteki çıkışları da göz önüne alındığında, bugünkü konuşmanın siyasi tansiyonu artırdığı rahatlıkla söylenebilir.

MECLİS’TE YAŞANANLARIN TABLOSU

TBMM’de son zamanlarda artan gerilimler, özellikle muhalefet ve iktidar arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde gerildiğini gözler önüne seriyor. CHP’nin kürsü işgali ve sloganlarla gösterdiği tepki, Meclis çalışmalarını aksatırken, oturumun tatil edilmesi günün en dikkat çeken gelişmesi oldu.