Mecliste Kavga Emekli İkramiyesini Aksattı

BAYRAM İKRAMİYESİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ YAPILAMADI

Dün, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan kavga yüzünden bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilemedi. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma da TBMM’de tartışmalara yol açtı.

TARTIŞMA VE KAVGA RİSKİ

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması sonucu bir tartışma belirdi. İki parti milletvekilleri arasında gerilim yaşandı ama diğer milletvekillerinin müdahalesiyle kavga çıkmadan engellendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır’ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürüp gülüştü. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, fırlatılan kolonya şişesini geri gönderdi. Tartışmalar devam ederken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı ve gündem konuları görüşülemedi.

OYLAMA VE BEKLENTİLER

CHP’li Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Genel Kurul salonundan ayrılmasına tepki göstererek, “Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis’i niye kapatıyorsunuz” şeklinde açıklama yaptı. TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta tartışmalara neden olan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi görüşmelerine de bu nedenlerle başlanamadı. AK Parti ve MHP’nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması yüzünden üç kez yoklama yeter sayısı sağlanamadı. Bunun sonucu olarak Genel Kurul, 25 Mart Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapandı.