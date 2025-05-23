‘Medcezir’ Villası Satışa Çıkıyor!

DİZİNİN BAŞROLÜNDE İKİ ÜNLÜ İSİM VAR

Amerikan yapımı ‘The O.C.’ dizisinden esinlenerek hazırlanan ‘Medcezir’, 2013-2015 yılları arasında ekranlara geldi. Bu dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy yer alıyordu.

Son günlerde gündeme gelen konu ise dizideki ‘Serez ailesi’nin yeralan lüks havuzlu villasının realitede satışa sunulması oldu. İstanbul Tuzla bölgesindeki villanın satış fiyatını görenler hayrete düştü. “Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası” ibaresiyle satışa çıkarılan villanın fiyatı 340 milyon TL olarak açıklandı. Dizi yayın döneminde, villa pek çok ziyaretçi tarafından ilgiyle geziliyordu.