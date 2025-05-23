Magazin

Medcezir Villası Satışa Çıktı!

medcezir-villasi-satisa-cikti

MEDCEZİR’İ GÜNDEME GETİREN VİLLA SATIŞTA

Amerikan yapımı ‘The O.C.’ dizisinden uyarlanan ‘Medcezir’, 2013-2015 yılları arasında yayınlanmıştı. Bu dizide başrolü Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy paylaşmıştı. Şu an ise diziyi yeniden gündeme getiren durum, dizide yer alan ‘Serez ailesi’nin havuzlu villasının gerçek hayatta satışa çıkarılması oldu.

LÜKS VİLLANIN SATIŞ FİYATI ŞAŞIRTIYOR

İstanbul Tuzla’daki villa, “Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası” başlığıyla satışa sunuldu ve fiyatı 340 milyon TL olarak belirlendi. Dizinin yayınlandığı dönemde villa, ziyaretçi akınına uğramıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de Kalp Krizi Geçirdi

Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kontrolü kaybederek bir eve çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Gündem

Marmaris’Te Hijyen Sorunu Tartışma Yarattı

Marmaris'teki halk plajındaki bakımsız ortak tuvaletler, yerli ve yabancı turistlerden tepki aldı. CHP'li belediyenin ilgisizliği, turist akışını tehlikeye atıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.