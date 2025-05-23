Medcezir Villası Satışa Çıktı!

MEDCEZİR’İ GÜNDEME GETİREN VİLLA SATIŞTA

Amerikan yapımı ‘The O.C.’ dizisinden uyarlanan ‘Medcezir’, 2013-2015 yılları arasında yayınlanmıştı. Bu dizide başrolü Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy paylaşmıştı. Şu an ise diziyi yeniden gündeme getiren durum, dizide yer alan ‘Serez ailesi’nin havuzlu villasının gerçek hayatta satışa çıkarılması oldu.

LÜKS VİLLANIN SATIŞ FİYATI ŞAŞIRTIYOR

İstanbul Tuzla’daki villa, “Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası” başlığıyla satışa sunuldu ve fiyatı 340 milyon TL olarak belirlendi. Dizinin yayınlandığı dönemde villa, ziyaretçi akınına uğramıştı.