Mediamarkt 2024 Alışveriş Eğilimlerini Açıkladı

INTEGRASYON STRATEJİSİYLE YENİLİKLER SUNULUYOR

Bütünleşik kanal stratejisi ile fiziksel ve online satışta çok sayıda elektronik ürünü müşterilere ulaştıran MediaMarkt, 2024 yılının son altı ayına ilişkin alışveriş trendlerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye’de 2024 yılının Temmuz – Aralık döneminde en çok tercih edilen ürünler akıllı telefon ve bilgisayarlar oldu. Akıllı telefonlar arasında müşterilerin en çok tercih ettiği marka iPhone olurken, 2023 yılı trendi olan iPhone 11’in yerini 2024’te iPhone 13 aldı. 2023’te popüler olan robot süpürgelerin yerini ise 2024’te kablosuz dikey süpürgeler aldı. Alışverişin yoğunlaştığı 24-31 Aralık döneminde de akıllı telefonlar, en çok satılan teknolojik cihazlar arasında yer aldı.

ALISVERİŞTE ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 101 mağazası ve online platformdan elde edilen verilere göre, hem fiziksel hem de online alışverişte en fazla alışveriş yapan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olarak belirlendi. İzmir’i Bursa ve Antalya takip etti.

YENİ TEKNOLOJİLERE İLGİ ARTIYOR

Türkiye’de tüketicilerin teknolojik yenilikleri yakından takip ettiğini belirten MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-ticaret Direktörü Tolga Ünvan, “Deneyim Şampiyonluğu” vizyonları doğrultusunda dijital altyapıyı güçlendirdiklerini ve yapay zeka teknolojisini süreçlere entegre ettiklerini ifade etti. Ünvan, “Müşterilerimize kişisel tercihlerine uygun hediye önerileri sunan Anne AI ve Yeni Yıl Hediye AI gibi hediye arama motorları geliştirerek online alışveriş deneyimini bir adım ileriye taşıdık. Bütünleşik kanal stratejimizle hem fiziksel mağazalarımız hem de online platformda yaptığımız yenilikler büyük ilgi görüyor. Türkiye’de teknolojik ürünlere yatırım yapanların oranı her geçen gün artıyor. Yaş farkı gözetmeksizin tüketiciler, hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleri tercih ediyor. Biz de Türkiye’nin önde gelen elektronik perakende şirketi olarak, tüketicilerin taleplerini doğru analiz ederek en yeni teknolojileri cazip fırsatlarla sunmaya devam ediyoruz” dedi.