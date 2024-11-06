“Mehmet Metiner’in Şamil Tayyar’a Cevabı”

ŞAMİL TAYYAR’IN AÇIKLAMALARI

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki “tatlı atışma”nın erken seçimi tetikleyebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu. Bugün anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Bey’in önceden haberi yok. Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

METİNER’DEN YANIT

Tayyar’ın öne sürdüğü iddialara tepki gösteren eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP’nin bilge lideri Devlet Bahçeli arasında asla var olmadığını bildiğimiz bir konuda ihtilaf varmış gibi bir iddiada bulunarak cumhur ittifakının her an bozulabileceği algısına katkı sağlamak, hem hilâf-hakikat bir durumdur hem de ittifakın ruhuna yakışmayan bir davranış biçimidir” şeklinde konuştu.

TAM MUTABAKAT OLDUĞU AÇIKLANDI

Metiner, “Reisimiz ile bilge lider arasında bildiğim kadarıyla tam bir mutabakat söz konusudur” diyerek durumu netleştirdi. Paylaşımında, “Sayın Bahçeli ile 4 Kasım Pazartesi bizzat görüştüğüm için biliyorum. Kayyım uygulaması konusunda zaten bugün tavrını netlikle ortaya koyduğu halde başka mülahazalarla bu konuyu bile ihtilaf zeminine oturtmaya çalışmak, hakikaten de iyi niyet sınırlarını zorlayan bir tutumdur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Cumhur ittifakı içinde yer alan herkesin bu anlamlı birliği güçlendirecek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, söz ve davranışlarına her zamankinden çok dikkat etmesi bu kritik süreçte ziyadesiyle önem arz etmektedir” dedi.