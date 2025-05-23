Mehmet Serdar Sulukahya Bıçaklandı!

MEHMET SERDAR SULUKAHYA’NIN BEŞİKTAŞ’TA YAŞADIĞI KORKUNÇ OLAY

Edinilen bilgilere göre, uzun zamandır Hollanda’da yaşayan Mehmet Serdar Sulukahya, kısa bir süre önce Beşiktaş’taki evine döndü. Olay günü, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. İkili arasında henüz netleşmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın kısa zamanda şiddet boyutuna ulaşmasıyla birlikte Fatma Gülsüm P., mutfaktan aldığı bir bıçakla Sulukahya’yı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sulukahya, alt kattaki komşusuna sürünerek gidip yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Sulukahya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, ameliyata alınan ünlü oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE CİNSEL SALDIRI İDDİASI ORTAYA ATILDI

Olayın ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak amacıyla araştırmalara başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatma Gülsüm P.’nin binadan çıkarak taksiyle olay yerinden kaçtığını belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Fatma Gülsüm P.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını belirterek bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?

1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Serdar Sulukahya, Yeşilçam’ın altın çağında Tarık Akan, Fatma Girik, Ahu Tuğba ve Nuri Alço gibi önemli isimlerle rol almış bir oyuncudur. “Beyaz Ölüm”, “Hülyam” ve “Yakılacak Kadın” gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınmakta ve duygusal, dramatik rolleriyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştur. Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan Sulukahya, aralıklı olarak İstanbul’a gelip Beşiktaş’taki evinde vakit geçirmekteydi.