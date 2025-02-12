Mehmet Sevigen: İmamoğlu ve Yavaş Çekişmesi Olacak

MEHMET SEVİGEN’İN AÇIKLAMALARI

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN TÜRK kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sevigen, “Mansur Yavaş daha başından beri adaydı.” ifadesiyle Yavaş’ın durumu hakkında görüşlerini aktardı. Sevigen, Yavaş’ın kendisinin bir Halk Partili olmadığını belirterek, “CHP’nin oyları yüksek diye geldi. Ön seçime girersem kaybederim diye düşünüyor.” dedi.

MANSUR YAVAŞ’IN STRATEJİLERİ

Sevigen, Mansur Yavaş’ın CHP’lileri üzmek istemediğini ifade etti ve bu durumun bir önseçim değil eğilim yoklaması olduğuna dikkat çekti. “Ön seçim hakim huzurunda yapılır. Seçime daha 3 yıl var. 3 yılda kimler değişir.” sözleriyle süreç hakkında yorum yaptı. Ayrıca, Yavaş’ın düşünceleri hakkında, “Belki de kafasında nasıl olsa ben arayı bozmayayım, Ekrem beyin başına bir iş gelir, mahkemeler devam ediyor. Sıra bana kalır diye, kurtlar pusuya yatar ya, bunun gibi bir düşüncesi olmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.

TÜM GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI

Sevigen, Mansur Yavaş’ın gerçek yüzünü gizlediğine yönelik eleştirilerde bulundu. “İşin kısacası Mansur Yavaş eninde sonunda aday olur.” diyerek Yavaş’ın gelecekteki seçimlerle ilgili konumuna dikkat çekti. Sevigen, bu bağlamda CHP’nin durumunu da değerlendirerek, “CHP ellerinde oyuncak oldu.” sözlerini söyledi.